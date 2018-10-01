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Казахстанский панчер Ахмедов в 10-й раз нокаутировал соперника
12 Октября 2018 12:31 143
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский панчер Али Ахмедов (13-0, 10 КО), в рамках вечера бокса в Коста-Меса (Калифорния, США), в очередной раз завершил бой нокаутом, передает СИА «SPORTINFORM».
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Оппонентом 23-летнего боксера, тренирующегося в одном лагере с Геннадием Головкиным, был 27-летний мексиканец Джовани Хавьер Гомес (17-15, 11 КО). Поединок не стал сложным для казахстанца и завершился досрочно уже в первом раунде.
Напомним, ранее Ахмедов в четвертом раунде нокаутировал 32-летнего американца Хорхе Эскаланте (9-1-1, 6 КО) по прозвищу «Бандит». Теперь рекорд Али Ахмедова состоит из 13 побед (10 нокаутом). Казахстанец владеет поясами WBC Youth World и NABF Junior в полутяжелом весе.
Ключевые слова: Спорт,
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