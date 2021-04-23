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Казахстанский опыт правовой цифровизации представлен на Международном юридическом форуме в Ташкенте

Автор:  
Мадибек Джанибеков
23 Апреля 2021, 17:41
Казахстанский опыт правовой цифровизации представлен на Международном юридическом форуме в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – О динамичном пути развития цифровизации правовой системы Казахстана участникам II Международного юридического форума «Tashkent Law Spring» рассказала директор департамента формирования баз данных РГП «Институт законодательства и правовых исследований МЮ РК Лилиана Цай, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Создание института правовой системы Казахстана берет начало с 90-х годов 20-го века. Тогда для создания Эталонного банка нормативно-правовых актов республики с 1997 года был введен государственный реестр НПА РК. Акты, которые были внесены в госреестр подлежали включению в Эталонный банк, который на тот момент формировался в бумажном виде. С учетом требований времени к 2015 году создается электронная версия Эталонного банка», - проинформировала казахстанский эксперт.

Со слов спикера, примененные подходы при создании Эталонного банка в последующем позволили без труда адаптироваться к новеллам в системе законодательства.

«В частности, одним из очередных этапов оптимизации нормотворческого процесса в Казахстане стала автоматизация госрегистрации НПА. С 2019 года НПА после прохождения данной процедуры автоматически поступают в Эталонный банк. Ранее данная категория НПА предоставлялась в бумажном виде, в явочном порядке со стороны госорганов. Благодаря реформам сократились трудовые и временные затраты, решен вопрос официального опубликования НПА в электронном виде и открытого доступа к ним», - отметила Л. Цай.

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Далее эксперт проинформировала участников форума о формировании правовой информационной системе «Әділет».

«Система («Әділет») функционирует с 2012 года и размещена в открытом доступе в сети Интернет. Учитывая успешный опыт введения системы, на базе данного ресурса в 2017 году была создана Единая база данных аналитических и социологических исследований госорганов РК. На сегодня ресурс включает более 2000 исследований. В 2019 году в системе «Әділет» появилась новая опция - виртуальный консультант. Это один из инструментов правовой и информационной службы МЮ по бесплатному консультированию населения по правовым вопросам. В рамках данного блока на сегодняшний день предоставлено более 6 тысяч консультаций», - подчеркнула спикер.

Также в своем выступлении Л. Цай рассказала о новинках коммерческой версии правового портала – базе данных «Закон».

«Система имеет онлайн и оффлайн версии с учетом пожеланий наших заказчиков. В 2019 году была сдана её 8-ая версия, система доступна в Интернете посредством стационарных мобильных устройств. Из новинок версии стали опции: корректура поисковой выдачи, поиск среди найденных актов, сравнение редакции документа, прослушивание текста документа, встроенный переводчик Гугл, транскрипция на латиницу, правовое консультирование», - резюмировала казахстанский эксперт.

Напомним, II Международный юридический форум «Tashkent Law Spring» проходящий в Ташкенте 22-23 апреля, объединил представителей более 25 зарубежных стран и 20 международных организаций. В качестве докладчиков на форуме в онлайн-формате выступили министры юстиции Казахстана, Азербайджана, Беларуси, России, Сингапура и Узбекистана.


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