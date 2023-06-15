Казахстанский опыт качественного медицинского образования презентовали в Таджикистане

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ – Казахстанским агентством международного развития KazAID в столице Таджикистана организован семинар по вопросам развития системы высшего медицинского образования в странах Центральной Азии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Двухдневный семинар на базе Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино организован в целях обмена опытом и обсуждения эффективных стратегий разработки и внедрения системы внутреннего обеспечения качества, а также способов продвижения университетов в мировых рейтингах QS (QS World University Rankings).

Казахстанский опыт качественного медицинского образования перед таджикскими коллегами презентовали проректор по академической работе Медицинского Университета «Астана» (МУА) Айгуль Жунусову и декан исследовательской школы МУА Карлыгаш Раисова.

Эксперты из Казахстана поделились своим опытом и предоставили участникам ценную экспертную поддержку по принципам и методам разработки и внедрения системы внутреннего обеспечения качества.

Председатель правления «KazAID» Аркен Арыстанов отметил, что семинар является подготовительным шагом к реализации проекта «Авиценна», направленного на повышение качества и доступности медицинских услуг в отдаленных селах стран-партнеров (Кыргызстан и Таджикистан).

«Развитие системы высшего медицинского образования является одним из ключевых направлений деятельности KazAID и играет важную роль в развитии стран Центральной Азии», - подчеркнул Аркен Арыстанов.

В рамках семинара KazAID также оказало финансовую поддержку Таджикскому государственному медицинскому университету имени Абуали ибни Сино на техническое оснащение образовательного процесса.

В целях дальнейшего развития сотрудничества делегация KazAID провела ряд официальных встреч с руководителями центральных государственных органов Республики Таджикистан.

Казахстанское агентство международного развития «KazAID» является национальным оператором официальной помощи развитию Республики Казахстан и подведомственной организацией Министерства иностранных дел Республики Казахстан. Будучи национальным оператором в сфере ОПР, «KazAID» является ключевым инструментом внешней политики, направленным на продвижение достижений казахстанцев, включая отечественные технологии, экспертизу и передачу опыта странам Центральной Азии.