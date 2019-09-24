+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 13 °С
Алматы: 24 °С
USD 385.96 EUR 423.78
RUB 6.03 CNY 54.16
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанский опыт ГЧП представят на совещании Генассамблеи ООН

24 Сентября 2019 15:50
Поделиться:
Казахстанский опыт ГЧП представят на совещании Генассамблеи ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский опыт ГЧП представят на совещании Генассамблеи ООН, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Казахстанский центр государственно–частного партнерства».

Новости по теме

Четыре условия сохранения природы назвал президент Чили
Район с особыми климатическими условиями построят в Нур-Султане Ангела Меркель пообещала инвестировать 4 млрд евро в борьбу с глобальным потеплением ООН рекомендует лидерам стран внедрять Астанинскую декларацию здравоохранения

По оценкам Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), ежегодно странам Азиатско-Тихоокеанского региона потребуется 1,5$ трлн дополнительных инвестиций для достижения целей в области устойчивого развития к 2030 году. Реализация мер политики ООН, направленных на реализацию концепции развития людей и планет, не только потребует эффективного использования существующих финансовых ресурсов, но и дополнительных средств.

Механизмы ГЧП, используемые в Казахстане, позволяют оперативно и эффективно решать подобные проблемы. На условиях государственно-частного партнерства в стране реализуются проекты в области образования, здравоохранения, спорта, культуры, транспорта, связи и в других секторах.

«При реализации проектов мы в первую очередь ориентируемся на потребности во благо людей. PeopleFirst – это главный критерий. Далее привлекаем частного партнера, который готов вложить финансовые ресурсы на условиях поддержки со стороны государства и помогаем сторонам заключить контракт, выгодный для всех. При реализации проектов ГЧП фактически снижаются бюджетные расходы. В итоге мы помогаем решать острые проблемы общества без увеличения единовременной нагрузки на бюджет. Эта практика заинтересовала мировых экспертов, которые и пригласили нас принять участие в этом глобальном мероприятии», - заявил председатель правления центра ГЧП Талгат Матаев.

Мероприятие «Использование частных финансов для устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе» состоится в рамках 74-ой сессии диалога высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН 25 – 26 сентября 2019 года в Нью-Йорке, США. Организаторы – Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

Основная цель – обсуждение возможностей использования частных финансов для достижения Целей устойчивого развития ООН. В том числе рассмотрение существующих механизмов в странах-участницах; обсуждение политических и нормативных проблем в реализации потенциала частного финансирования; методы расширения регионального сотрудничества при поддержке ЭСКАТО.

Представлять Казахстан на данном мероприятии будут руководители Казахстанского Центра ГЧП: председатель правления Талгат Матаев и исполнительный директор по связям с инвесторами Толым Адепхан.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: ООН, 74-я Генассамблея ООН,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив