Казахстанский опыт ГЧП представят на совещании Генассамблеи ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский опыт ГЧП представят на совещании Генассамблеи ООН, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Казахстанский центр государственно–частного партнерства».

По оценкам Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), ежегодно странам Азиатско-Тихоокеанского региона потребуется 1,5$ трлн дополнительных инвестиций для достижения целей в области устойчивого развития к 2030 году. Реализация мер политики ООН, направленных на реализацию концепции развития людей и планет, не только потребует эффективного использования существующих финансовых ресурсов, но и дополнительных средств.

Механизмы ГЧП, используемые в Казахстане, позволяют оперативно и эффективно решать подобные проблемы. На условиях государственно-частного партнерства в стране реализуются проекты в области образования, здравоохранения, спорта, культуры, транспорта, связи и в других секторах.

«При реализации проектов мы в первую очередь ориентируемся на потребности во благо людей. PeopleFirst – это главный критерий. Далее привлекаем частного партнера, который готов вложить финансовые ресурсы на условиях поддержки со стороны государства и помогаем сторонам заключить контракт, выгодный для всех. При реализации проектов ГЧП фактически снижаются бюджетные расходы. В итоге мы помогаем решать острые проблемы общества без увеличения единовременной нагрузки на бюджет. Эта практика заинтересовала мировых экспертов, которые и пригласили нас принять участие в этом глобальном мероприятии», - заявил председатель правления центра ГЧП Талгат Матаев.

Мероприятие «Использование частных финансов для устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе» состоится в рамках 74-ой сессии диалога высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН 25 – 26 сентября 2019 года в Нью-Йорке, США. Организаторы – Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

Основная цель – обсуждение возможностей использования частных финансов для достижения Целей устойчивого развития ООН. В том числе рассмотрение существующих механизмов в странах-участницах; обсуждение политических и нормативных проблем в реализации потенциала частного финансирования; методы расширения регионального сотрудничества при поддержке ЭСКАТО.

Представлять Казахстан на данном мероприятии будут руководители Казахстанского Центра ГЧП: председатель правления Талгат Матаев и исполнительный директор по связям с инвесторами Толым Адепхан.