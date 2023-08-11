Казахстанский оператор сравнил интернет-трафик с растущим ребенком

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы начали потреблять больше Интернета, что существенно сказывается на качестве связи. Оператор сотовой связи сравнил этот растущий трафик Интернета с подростком, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я часто провожу аналогию растущего трафика с растущим подростком. Если у вас есть подросток, которому 12 лет, и у него есть вся одежда, то уже через год почему-то вдруг нужно идти в магазин и полностью покупать ему все новое, потому что он вырос. Пока будет расти трафик, эту одежду, то есть наши элементы связи, нам будет необходимо постоянно докупать, постоянно заниматься стройкой», - прокомментировал Евгений Настрадин.

По его словам, по прогнозам до 2030 года видится достаточно динамичный рост трафика.

«Если сегодня среднее потребление в Казахстане 17 гб, во всем мире - это 12 гб, то прогнозируется рост до 50 гб. Поэтому сказал, что я более скептичен, чем мои коллеги. Я считаю, что строить мы будем всегда, белые пятна будут появляться всегда и люди, которые так или иначе будут оказываться на территории белых пятен, будут всегда. При всем при этом, будет продолжаться рост трафика, рост пользования мобильным интернетом и мобильными сервисами», - отметил главный исполнительный директор Beeline Казахстан Евгений Настрадин.

Отметим, что в кулуарах Правительства, Багдат Мусин назвал Интернет исчерпаемым ресурсом. Министр сравнил ценность ценность Интернета и воды, поэтому призвал казахстанцев экономить Интернет, а приезжая домой, переключаться к wi-fi.

Ранее оператор сотовой связи объяснил повышение тарифов, отмечая, что казахстанцы начали потреблять в 4 раза больше Интернета.

Как оказалось, операторы сотовой связи не готовы публично раскрывать свои инвестиционные планы.

Также на брифинге представители сотовой связи ответили на возмущения казахстанцев, почему они должны платить за весь тариф при неработающем Интернете.