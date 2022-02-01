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Казахстанский офицер-ультрамарафонец готовится к новому рекорду
1 Февраля 2022 17:42
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Капитан юстиции Зангар Алкенов поставил новую цель – пробежать ультрамарафон протяженностью 440 км, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
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В конце мая 2021 года офицер преодолел дистанцию в 320 км. Рекордный забег фиксировался с помощью специальных датчиков, сопровождался врачами и занял почти 45 часов. Этот спортивный результат занесен в казахстанскую Книгу рекордов.
Сейчас в его планах пробежать новую сверхмарафонскую дистанцию – 440 километров. Свободное от служебной деятельности время военнослужащий посвящает усиленной подготовке.
Свой новый рекорд Зангар Алкенов намерен посвятить 30-летию Вооруженных Сил Республики Казахстан.
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