Казахстанский офицер-ультрамарафонец готовится к новому рекорду

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Капитан юстиции Зангар Алкенов поставил новую цель – пробежать ультрамарафон протяженностью 440 км, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В конце мая 2021 года офицер преодолел дистанцию в 320 км. Рекордный забег фиксировался с помощью специальных датчиков, сопровождался врачами и занял почти 45 часов. Этот спортивный результат занесен в казахстанскую Книгу рекордов.

Сейчас в его планах пробежать новую сверхмарафонскую дистанцию – 440 километров. Свободное от служебной деятельности время военнослужащий посвящает усиленной подготовке.

Свой новый рекорд Зангар Алкенов намерен посвятить 30-летию Вооруженных Сил Республики Казахстан.