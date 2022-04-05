Казахстанский офицер направлен в миссию ООН в Западной Сахаре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Военным наблюдателем миссии ООН в Западной Сахаре (MINURSO) стал представитель Вооруженных сил Республики Казахстан майор Арман Тастанбеков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В течение года офицер будет работать в миссии на одной из десяти баз миротворцев. Сейчас он проходит процедуру регистрации и сдает квалификационные тесты в г. Эль-Аюн (штаб миссии) и по завершению подготовительных мероприятий приступит к исполнению своих служебных обязанностей.

Майор Арман Тастанбеков с октября 2018 по май 2019 года проходил службу в составе казахстанской миротворческой роты в Ливане в должности командира взвода.

В 2020 году офицер успешно прошел отбор в число кандидатов для участия в миротворческих миссиях ООН в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров ООН.

Фото: gov.kz