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    10:25, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    Казахстанский нокаутер запланировал возвращение на ринг спустя четыре года простоя

    Бахтияр Эюбов
    Фото: Sports.kz

    Казахстанский боксер Бахтияр Эюбов (14-2-1, 12 КО), не проводивший боев с 2020 года, решил вернуться на ринг, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    По информации BoxRec.com, следующий поединок Эюбова запланирован на 6 августа в Нэшвилле, штат Теннесси, США. Имя соперника пока не объявлено.

    Предыдущий бой Бахтияра состоялся 10 января 2020 года, в нем он досрочно уступил непобежденному американскому нокаутеру Джарону Эннису (31-0, 28 КО). При этом свою последнюю победу уроженец Актобе одержал еще в 2018 году, после чего свел один поединок вничью, а затем проиграл два раза подряд.

    Бахтияр Эюбов дебютировал в профи в 2012 году и большую часть своих боев провел в США, также в его карьере были два выступления в Германии.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Общество Бокс США
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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