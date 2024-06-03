Казахстанский нокаутер запланировал возвращение на ринг спустя четыре года простоя

Казахстанский боксер Бахтияр Эюбов (14-2-1, 12 КО), не проводивший боев с 2020 года, решил вернуться на ринг, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

По информации BoxRec.com, следующий поединок Эюбова запланирован на 6 августа в Нэшвилле, штат Теннесси, США. Имя соперника пока не объявлено.

Предыдущий бой Бахтияра состоялся 10 января 2020 года, в нем он досрочно уступил непобежденному американскому нокаутеру Джарону Эннису (31-0, 28 КО). При этом свою последнюю победу уроженец Актобе одержал еще в 2018 году, после чего свел один поединок вничью, а затем проиграл два раза подряд.

Бахтияр Эюбов дебютировал в профи в 2012 году и большую часть своих боев провел в США, также в его карьере были два выступления в Германии.