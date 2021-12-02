Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:45
-
-
-
-
-
-
-
Казахстанский нокаутер узнал своего соперника по бою за титул WBC
2 Декабря 2021 05:55
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Непобежденный казахстанский боксер-полусредневес Талгат Шайкен (6-0, 4 КО) продолжает узнал своего соперника по следующему бою, который он проведет 11-го декабря в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Новости по темеПобедителей в национальных видах спорта наградили в Нур-Султане Оргкомитет Пекин-2022 провел дипломатический брифинг касательно зимних Олимпийских игр Праздничные мероприятия провели в столичном районе Байконыр в День Первого Президента
Соперником казахстанского спортсмена станет украинец Володимир Хордиенко (9-3, 4 КО). Боксеры сразятся за пояс чемпиона WBC Youth World.
Напомним, предыдущее выступление казахстанца состоялось 26 октября так же в Алматы. В нем Шайкен во втором раунде досрочно одолел соотечественника Омара Марабаева (1-10).
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Казахстан выиграл первую встречу у Сербии в четвертьфинале Кубка Дэвиса
- Победителей в национальных видах спорта наградили в Нур-Султане
- Оргкомитет Пекин-2022 провел дипломатический брифинг касательно зимних Олимпийских игр
- «Благодарим Елбасы за все условия, которые для нас созданы» – чемпионка Азии по дзюдо
- Флаг зимнего спортивного сезона торжественно подняли в Нур-Султане
- Объявлен состав сборной Казахстана по каратэ на домашний чемпионат Азии
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн