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Казахстанский нокаутер узнал своего соперника по бою за титул WBC

2 Декабря 2021 05:55
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Казахстанский нокаутер узнал своего соперника по бою за титул WBC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Непобежденный казахстанский боксер-полусредневес Талгат Шайкен (6-0, 4 КО) продолжает узнал своего соперника по следующему бою, который он проведет 11-го декабря в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Соперником казахстанского спортсмена станет украинец Володимир Хордиенко (9-3, 4 КО). Боксеры сразятся за пояс чемпиона WBC Youth World.

Напомним, предыдущее выступление казахстанца состоялось 26 октября так же в Алматы. В нем Шайкен во втором раунде досрочно одолел соотечественника Омара Марабаева (1-10).

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