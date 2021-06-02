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    16:29, 02 Июнь 2021 | GMT +6

    Казахстанский нокаутер-тяжеловес сразится за титул против 45-летнего американца

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Не знающий поражений казахстанский боксер первого тяжелого веса Серик Мусадилов (9-0, 9 КО) по прозвищу «Панда» планирует вернуться на ринг 9 июля в Майами (штат Флорида, США). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    По информации BoxRec.com, соперником 26-летнего Мусадилова станет 45-летний американец Руэл Уильямс (8-1, 3 КО). На кону в поединке будет стоять титул чемпиона NABA в крузервейте. Формат боя — восемь раундов.
    В предыдущий раз Серик Мусадилов боксировал 22 мая в городе Медли того же штата, в том бою он нокаутировал в первом раунде американца Кевина Брауна (2-15, 1 КО). Эта победа стала для него девятой досрочной в девяти поединках.




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