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    08:29, 23 Июнь 2022 | GMT +6

    Казахстанский нокаутер-супертяж прошел взвешивание перед боем в Аргентине

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Иван Дычко (11-0, 11 КО) прошел обязательную процедуру взвешивания перед боем с аргентинцем Кевином Эспиндолой (7-3, 2 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Дычко показал на весах 238,9 фунта (108,36 кг), Эспиндола - 255,07 фунта (115,69 кг).

    Этот поединок пройдет в Буэнос-Айресе (Аргентина) утром в пятницу, 24 июня. В последний раз Иван Дычко выходил на ринг в декабре: уже в первом раунде он нокаутировал россиянина Александра Устинова (36-6-1, 27 КО). Что касается Кевина Эспиндолы, то в апреле этого года он победил единогласным решением судей своего соотечественника Науэля Паласиоса (1-7, 0 КО).

    Теги:
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