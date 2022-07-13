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Казахстанский нокаутер сделал заявление перед боем в США
13 Июля 2022 11:30

Казахстанский нокаутер сделал заявление перед боем в США

ЛОС-АНДЖЕЛЕС. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов (18-1, 14 КО) принял участие в пресс-конференции, посвященной вечеру бокса 30 июля в Лос-Анджелесе. Об этом передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на Sports.kz.

Поединок Ахмедова возглавит профессиональный кард, гвоздем программы станет проведение селебрити боев с участием блогеров и представителей других видов спорта. Имя соперника казахстанца пока не называется.

«В первую очередь я хочу сказать, что очень рад находиться здесь. Очень рад вернуться в ринг. Мы делаем великолепную работу к этому бою. Обещаю, что все люди, которые будут присутствовать, которые будут смотреть, останутся довольны, - сказал Али.



Фото: sports.kz
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