Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Казахстанский нокаутер прошел церемонию взвешивание перед боем с таджикистанцем

23 Декабря 2022, 22:01
Казахстанский нокаутер прошел церемонию взвешивание перед боем с таджикистанцем

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Аблайхан Хусаинов (11-0, 8 КО) завтра, 24 декабря, вернется на ринг в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Он проведет поединок в рамках вечера бокса на Sadu Arena. Его соперником станет представитель Таджикистана Бахтовар Сагизов (0-3). Накануне боя оппоненты прошли обязательную процедуру взвешивания, на которой уложились в лимит легкой весовой категории

Для Хусаинова это будет первый официальный поединок с 15 февраля 2020 года, тогда в Мексике он одержал победу нокаутом в пятом раунде над местным боксером Мисаэлем Галасом (13-26-5, 10 КО).

Фото: SPORTNAMA


Новости по теме
Батыр Джукембаев провел дуэль взглядов перед боем в Алматы
Елена Рыбакина обыграла двукратную чемпионку турнира Большого шлема
Лучшим спортивным регионом Казахстана признана Карагандинская область
Теги:
Читайте также
Батыр Джукембаев провел дуэль взглядов перед боем в Алматы
Елена Рыбакина обыграла двукратную чемпионку турнира Большого шлема
Чемпионат Казахстана по биатлону проходит в Щучинске
Что делать при получении травм от пиротехники - советы врача
Нет основания для прекращения уголовного дела - прокурор о делах вайнеров по финпирамиде
Садриддин Ахмедов прошел взвешивание перед первым боем за два года
Объявлены победители первой национальной спортивной премии «Жеңімпаз рухы»
Лучшим спортивным регионом Казахстана признана Карагандинская область
Новости партнеров
Популярное
1 Подземные толчки в 4,2 балла зафиксировали на территории Казахстана
2 Рыбакина выиграла второй матч на выставочном турнире в Дубае
3 Президент принял участие в открытии мемориала «Тағзым»
4 23 декабря пройдет аукцион по лоту №2 для технологии 5G в Казахстане
5 Снег и низовая метель ожидаются на большей части Казахстана

Лента новостей