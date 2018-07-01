Казахстанский нокаутер посвятил свой чемпионский пояс Денису Тену

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Али Балоев посвятил свою шестую победу на профи-ринге погибшему недавно фигуристу Денису Тену, сообщает Sports.kz.

Балоев в вечере бокса в Остине (штат Техас, США) победил американца Ричард Уркисо (3-4-2, 1 КО) нокаутом в первом раунде и завоевал вакантный «юниорский» пояс чемпиона NABF в первом тяжелом весе.

«Ассалам Алэйкум! Всем спасибо за поздравления! ... Сегодня я радуюсь и скорблю одновременно, радуюсь, потому что сегодня я победил, сегодня я чемпион Северной Америки, а скорбь моя - о невосполнимой потере нашего казахстанца Дениса Тена. Я хочу, чтобы моя победа и мой пояс был посвящен памяти этого замечательного спортсмена и просто хорошего человека. Я, Али Балоев, от всей души посвящаю свою победу тебе, Денис! Берегите друг друга!» - написал Балоев в Instagram.