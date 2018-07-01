Казахстанский нокаутер показал видео тренировки с Головкиным
29 Июля 2018 11:25 254
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Непобежденный казахстанский боксер Али Ахмедов опубликовал на своей странице в Instagram видео тренировки в зале Big Bear, передает Sports.kz.
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«Добро пожаловать в Big Bear», - оставил короткую подпись к видео Али.
Напомним, Ахмедов вместе с другим отечественным чемпионом Геннадием Головкиным тренируется под руководством Абеля Санчеса.
Ахмедов выйдет на ринг 8 августа в главном бою вечера бокса Hollywood Fight Nights 2 в Голливуде (штат Калифорния). Его оппонентом выступит местный 33-летний боксер Хорхе Эскаланте. Поединок полутяжелого веса рассчитан на шесть раундов.
Головкин 15 сентября проведет второй бой с мексиканцем Саулем Альваресом.
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