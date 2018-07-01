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Казахстанский нокаутер показал видео тренировки с Головкиным

29 Июля 2018 11:25 254
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Казахстанский нокаутер показал видео тренировки с Головкиным

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Непобежденный казахстанский боксер Али Ахмедов опубликовал на своей странице в Instagram видео тренировки в зале Big Bear, передает Sports.kz.

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«Добро пожаловать в Big Bear», - оставил короткую подпись к видео Али.

Welcome to Big Bear! @gggboxing @ali_akhmedov_officialpage @bluechipboxer @elperroangulo12

Публикация от Ali Akhmedov (@ali_akhmedov_officialpage) 28 Июл 2018 в 10:06 PDT

Напомним, Ахмедов вместе с другим отечественным чемпионом Геннадием Головкиным тренируется под руководством Абеля Санчеса.

Ахмедов выйдет на ринг 8 августа в главном бою вечера бокса Hollywood Fight Nights 2 в Голливуде (штат Калифорния). Его оппонентом выступит местный 33-летний боксер Хорхе Эскаланте. Поединок полутяжелого веса рассчитан на шесть раундов.

Головкин 15 сентября проведет второй бой с мексиканцем Саулем Альваресом.

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Ключевые слова: Спорт, Головкин, Видео,
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