Казахстанский нокаутер показал видео тренировки с Головкиным

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Непобежденный казахстанский боксер Али Ахмедов опубликовал на своей странице в Instagram видео тренировки в зале Big Bear, передает Sports.kz.

«Добро пожаловать в Big Bear», - оставил короткую подпись к видео Али.

Напомним, Ахмедов вместе с другим отечественным чемпионом Геннадием Головкиным тренируется под руководством Абеля Санчеса.

Ахмедов выйдет на ринг 8 августа в главном бою вечера бокса Hollywood Fight Nights 2 в Голливуде (штат Калифорния). Его оппонентом выступит местный 33-летний боксер Хорхе Эскаланте. Поединок полутяжелого веса рассчитан на шесть раундов.

Головкин 15 сентября проведет второй бой с мексиканцем Саулем Альваресом.