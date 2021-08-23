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Казахстанский нокаутер одержал самую большую победу в карьере

23 Августа 2021 15:12
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Казахстанский нокаутер одержал самую большую победу в карьере

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Журналист Boxing247.com Джеймс Слэтер отметил эффектную победу нокаутом казахстанского боксера-супертяжа Жана Кособуцкого над представителем США Джоном Давейко в ночь с 21 на 22 августа в Гамбурге (Германия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Поединок завершился победой Кособуцкого нокаутом во втором раунде, хотя его соперник оспаривал решение об остановке, заявляя, что Жан нанес ему запрещенный удар по затылку.

«Кособуцкий движется дальше, и прошлой ночью одержал свою самую значимую победу. «Танк« Давейко — чрезвычайно крепок и опытен, и многие люди считали, что поединок как минимум продлится до поздних раундов или даже дойдет до финального гонга. По крайней мере, на бумаге победа Кособуцкого во втором раунде выглядит наиболее впечатляющей. Было бы интересно узнать мнение Давейко о произошедшем сейчас, когда у него было достаточно времени, чтобы оглянуться назад и поразмыслить о том, что произошло. Еще предстоит выяснить, подаст ли Давейко официальную апелляцию», - написал автор.

«Только мешков бьют». Ронявший Пакьяо казахстанец оценил готовность Кособуцкого к топам супертяжелого веса.

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