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Казахстанский нокаутер одержал четвертую досрочную победу в карьере

29 Июля 2018 17:47 216
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Казахстанский нокаутер одержал четвертую досрочную победу в карьере

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Искандер Харсан (3-0, 3 КО) провел четвертый бой на профи-ринге, сообщает Sports.kz.

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Он принял участие в вечере бокса в Остине (штат Техас, США). В шестираундовом поединке во втором легчайшем весе 21-летний казахстанец сразился с мексиканским боксером Мануэлем Рубалькавой (4-27, 0 КО). Этот бой завершился победой Харсана нокаутом в третьем раунде. Таким образом, Искандер победил в четвертый раз в карьере и четвертый раз досрочно. Для мексиканца это поражение стало уже 28-м.

Предыдущий бой Харсан провел 17 марта, также в Остине. В третьем раунде он «удосрочил» американца Ричарда Муньоса (1-3-1, 0 КО).

 

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Ключевые слова: Спорт,
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