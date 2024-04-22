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    15:00, 22 Апрель 2024 | GMT +6

    Казахстанский нокаутер из команды Головкина объявил следующий бой

    Али Ахмедов
    Фото: Sports.kz

    Казахстанский боксер Али Ахмедов (19-1, 14 КО) проведет свой первый бой после длительного простоя, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Как объявил в своих соцсетях сам спортсмен, его возвращение на ринг состоится 27 апреля в Алматы в рамках вечера бокса «Ночь чемпионов IBA». Соперником Ахмедова станет венесуэлец Карлос Риверо (26-3-1, 15 КО).

    - Дорогие друзья, рад объявить о своём возвращении на ринг 27 апреля в родном городе Алматы, где я в рамках организации IBA проведу свой профессиональный поединок. Позади длительный тренировочный лагерь. Я готов! До встречи в субботу! — написал боксер в Instagram.

    Последний на сегодняшний день поединок Ахмедова, который раньше тренировался вместе с экс-чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным, состоялся в сентябре 2022-го года в Лас-Вегасе, в нем он победил единогласным решением судей опытного американца Габриэля Росадо (26-17-1, 15 КО).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Регионы Бокс Алматы
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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