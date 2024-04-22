Казахстанский нокаутер из команды Головкина объявил следующий бой

Казахстанский боксер Али Ахмедов (19-1, 14 КО) проведет свой первый бой после длительного простоя, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Как объявил в своих соцсетях сам спортсмен, его возвращение на ринг состоится 27 апреля в Алматы в рамках вечера бокса «Ночь чемпионов IBA». Соперником Ахмедова станет венесуэлец Карлос Риверо (26-3-1, 15 КО).

- Дорогие друзья, рад объявить о своём возвращении на ринг 27 апреля в родном городе Алматы, где я в рамках организации IBA проведу свой профессиональный поединок. Позади длительный тренировочный лагерь. Я готов! До встречи в субботу! — написал боксер в Instagram.

Последний на сегодняшний день поединок Ахмедова, который раньше тренировался вместе с экс-чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным, состоялся в сентябре 2022-го года в Лас-Вегасе, в нем он победил единогласным решением судей опытного американца Габриэля Росадо (26-17-1, 15 КО).