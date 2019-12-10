Казахстанский нокаутер дисквалифицирован после досрочной победы

МОНРЕАЛЬ. КАЗИНФОРМ - В канадском Монреале состоялся вечер бокса Давид Лемье (41-4, 34 КО) — Максим Бурсак (35-6-2, 16 КО), в рамках которого свой очередной поединок провел казахстанец Садриддин Ахмедов (11-0, 10 КО), пишет Sports.kz.

Соперником «Солдата Q» стал аргентинский боксер Хосе Антонио Вильялобос (12-6-2, 7 КО). Рассчитанный на десять раундов бой завершился в седьмом, когда Ахмедов отправил латиноамериканца в тяжелый нокаут.

После поединка Боксерская комиссия провинции Квебек наложила ограничительные меры на обоих спортсменов: Ахмедов был отстранен от выхода на ринг до 28 декабря, а Вильялобос получил бессрочный «бан». Данная «дисквалификация» носит медицинский характер и служит для восстановления боксеров после боев.