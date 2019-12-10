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Казахстанский нокаутер дисквалифицирован после досрочной победы
10 Декабря 2019 09:31
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МОНРЕАЛЬ. КАЗИНФОРМ - В канадском Монреале состоялся вечер бокса Давид Лемье (41-4, 34 КО) — Максим Бурсак (35-6-2, 16 КО), в рамках которого свой очередной поединок провел казахстанец Садриддин Ахмедов (11-0, 10 КО), пишет Sports.kz.
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Соперником «Солдата Q» стал аргентинский боксер Хосе Антонио Вильялобос (12-6-2, 7 КО). Рассчитанный на десять раундов бой завершился в седьмом, когда Ахмедов отправил латиноамериканца в тяжелый нокаут.
После поединка Боксерская комиссия провинции Квебек наложила ограничительные меры на обоих спортсменов: Ахмедов был отстранен от выхода на ринг до 28 декабря, а Вильялобос получил бессрочный «бан». Данная «дисквалификация» носит медицинский характер и служит для восстановления боксеров после боев.
Ключевые слова: Спорт,
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