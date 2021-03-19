+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -18 °С
Алматы: 1 °С
USD 419.17 EUR 500.57
RUB 5.69 CNY 64.5
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанский нокаутер дебютирует в США после ухода от канадского промоутера

19 Марта 2021 16:51
Поделиться:
Казахстанский нокаутер дебютирует в США после ухода от канадского промоутера

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Непобежденный казахстанский боксер второго среднего веса Нурзат Сабиров (11-0, 9 КО) запланировал провести свой дебютный поединок в США. О МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Четыре казахстанки вышли в полуфинал турнира по боксу в Стамбуле
Казахстанский дуэт вышел в полуфинал теннисного турнира серии ITF в Анталии Команда Франции по футболу объявила состав на матч с Казахстаном Кто из казахстанских теннисистов  примет участие в крупнейшем турнире в Майами

По информации BoxRec.com, следующий бой Сабирова состоится 1 мая в Плант-Сити, штат Флорида. Имя соперника пока не называется.
В сентябре прошлого года Нурзат Сабиров расторг контракт с канадской промоутерской компанией Eye of the Tiger Management. Все свои профессиональные поединки казахстанец провел в Стране кленового листа. Последнее его выступление на ринге датировано 21 февраля 2020 года — тогда он в городе Римуски единогласным решением судей победил мексиканца Рикардо Луну Флореса (22-8-1, 14 КО).




Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт  
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Бибинор Танельбаева
Бибинор Танельбаева
954-047
rusred@inform.kz

Архив