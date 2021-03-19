Казахстанский нокаутер дебютирует в США после ухода от канадского промоутера

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Непобежденный казахстанский боксер второго среднего веса Нурзат Сабиров (11-0, 9 КО) запланировал провести свой дебютный поединок в США. О МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По информации BoxRec.com, следующий бой Сабирова состоится 1 мая в Плант-Сити, штат Флорида. Имя соперника пока не называется.

В сентябре прошлого года Нурзат Сабиров расторг контракт с канадской промоутерской компанией Eye of the Tiger Management. Все свои профессиональные поединки казахстанец провел в Стране кленового листа. Последнее его выступление на ринге датировано 21 февраля 2020 года — тогда он в городе Римуски единогласным решением судей победил мексиканца Рикардо Луну Флореса (22-8-1, 14 КО).





