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вчера 23:33
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06.12.2019 23:20
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06.12.2019 23:00
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06.12.2019 22:43
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06.12.2019 22:22
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06.12.2019 22:07
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Казахстанский нокаутер Абай Толеш узнал соперника по вечеру бокса в Алматы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стал известен следующий соперник в профи 24-летнего казахстанского боксера Абая Толеша (4-0, 3 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Им станет опытный 32-летний чех Томаш Безвода (8-10, 5 КО). Бой состоится 16 декабря в Алматы в рамках вечера бокса, организованного промоутерской компанией MTK Global.
Абай Толеш провел свой предыдущий поединок в сентябре и победил техническим нокаутом в четвертом раунде боксера из Танзании Мфауме Мфауме (14-7-2, 6 КО). Что касается Томаша Безводы, то он дрался в конце ноября и проиграл единогласным решением судей мальтийцу Кристиану Скембри (17-7, 7 КО).
Напомним, Толеш является клиентом MTK Global, которая также ведет дела известных британских боксеров Билли Джо Сондерса и Тайсона Фьюри.
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