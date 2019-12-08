Казахстанский нокаутер Абай Толеш узнал соперника по вечеру бокса в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стал известен следующий соперник в профи 24-летнего казахстанского боксера Абая Толеша (4-0, 3 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Им станет опытный 32-летний чех Томаш Безвода (8-10, 5 КО). Бой состоится 16 декабря в Алматы в рамках вечера бокса, организованного промоутерской компанией MTK Global.

Абай Толеш провел свой предыдущий поединок в сентябре и победил техническим нокаутом в четвертом раунде боксера из Танзании Мфауме Мфауме (14-7-2, 6 КО). Что касается Томаша Безводы, то он дрался в конце ноября и проиграл единогласным решением судей мальтийцу Кристиану Скембри (17-7, 7 КО).

Напомним, Толеш является клиентом MTK Global, которая также ведет дела известных британских боксеров Билли Джо Сондерса и Тайсона Фьюри.