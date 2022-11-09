Казахстанский «Ник Вуйчич» встретился с чемпионом мира по футболу 2006 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Родившийся без ног казахстанский мальчик Али Турганбеков встретился с очередной знаменитостью из мира спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На этот раз казахстанец встретился и успел погонять мяч на футбольном поле с итальянцем Андреа Пирло. «И вот снова я продолжил Челлендж с @andreapirlo21 . Я снова на поле со звездой, С Чемпионом Мира со сборной Италии. Бывший тренер @juventus . Получил порцию крутых эмоций и впечатлений, очень открытый, скромный но с большим добрым сердцем @andreapirlo21 спасибо за встречу!!!», - написал Али в своем Instagram. Андреа Пирло – известный в прошлом итальянский футболист, обладатель титула чемпиона мира в составе сборной Италии, многократный победитель Серии А в составе «Милана» и «Ювентуса». Впоследствии Пирло стал тренером туринской команды. Напомним, Али Турганбеков известен своими встречам с рядом звезд спорта и медийных личностей. В апреле 2019 года мальчик встретился с Лионелем Месси, а в декабре того же года – с Хабибом Нурмагомедовым и Криштиану Роналду. Ранее А. Турганбеков встречался со многими знаменитыми и легендарными футболистами: Андреем Шевченко, Неймаром, Киллианом Мбаппе, Эдинсоном Кавани, Диего Марадоной, игроками Ливерпуля - Мохаммедом Салахом, Роберто Фирмино, главным тренером клуба Юргеном Клоппом, а также своим кумиром - Ником Вуйчичем. Он также вручил Суперкубок УЕФА игрокам Ливерпуля.

Фото: www.instagram.com/ali_amir_happy