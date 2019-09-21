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Казахстанский «Ник Вуйчич» сыграл в футбол с Димашем Кудайбергеном

21 Сентября 2019 14:14
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Казахстанский «Ник Вуйчич» сыграл в футбол с Димашем Кудайбергеном

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский «Ник Вуйчич», мальчик, появившийся на свет без ног, Али Турганбеков встретился с известным исполнителем Димашем Кудайбергеном, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Вот ещё одна моя долгожданная счастливая встреча с моим лучшим другом Димашем Кудайбергеном. Огромное спасибо за эту встречу, за крутой мяч. Димаш ага не только подарил мне мяч с автографом, но и самое ценное, это минуты радости и счастья, играя с Вами футбол. Это была супер встреча, с супер эмоциями», - написал мальчик на своей странице в Instagram .



Напомним, Али Турганбеков в августе специально был приглашен на матч Суперкубка УЕФА между Ливерпулем и Челси. Он тогда вручил Суперкубок победителям в лице игроков английского «Ливерпуля».

Юный футболист также успел встретиться и запечатлеть себя на фото со звездой мирового футбола Лионелем Месси.


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Ключевые слова: Димаш Кудайберген, Общество,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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