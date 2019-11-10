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Казахстанский Ник Вуйчич получил подарок от чемпиона UFC

10 Ноября 2019 13:29
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Казахстанский Ник Вуйчич получил подарок от чемпиона UFC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прислал подарок казахстанскому мальчику Али Турганбекову, родившемуся без ног, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Желаю, чтобы Вы стали такой глобальной личностью, как он», - сказал, вручая подарок от Х. Нурмагомедова внештатный советник министра по делам религий и гражданского общества РК Олжас Сулейменов – именно через него чемпион передал свой подарок.

К слову, сам подарок представлял из себя большую фотографию Хабиба в рамке, подписанную им лично.

«Моя коллекция пополнилась, автографом чемпиона. Олжас-аға пожелал мне тоже стать глобальной личностью, чемпионом! Аумин, айтқаныңыз келсің! Я буду стараться!», - написал мальчик в посте под фото и видео.

Напомним, родившийся без ног Али Турганбеков вручил вместе с президентом УЕФА Александером Чеферином Суперкубок организации победителям матча - команде «Ливерпуль».

А. Турганбеков был специально приглашен на матч Суперкубка УЕФА между Ливерпулем и Челси. До матча он успел побывать на закрытых тренировках команд, пообщаться с их лидерами. В результате поездки в Стамбул (именно там прошел матч между Ливерпулем и Челси) фотогалерея мальчика пополнилась снимками с Мохаммедом Салахом, Роберто Фирмино и главным тренером команды Юргеном Клоппом.

К настоящему моменту Али успел встретиться и запечатлеть себя на фото со звездой мирового футбола Лионелем Месси.

До этого с мальчиком пообщались звезды французского гранда «Пари-Сен-Жермен» Киллиан Мбаппе, Эдинсон Кавани и Неймар.

Ранее на встречу с мальчиком приезжали другие легенды футбола в лице Диего Марадоны и Андрея Шевченко.

В декабре 2017 года Али встречался со своим кумиром Ником Вуйчичем.

Добавим, в сентябре 2017 года мама Али рассказала о том, какой тернистый путь пришлось пройти ей и ее семье. После рождения сына Акмарал уговаривали отказаться от него даже родственники. Когда мальчик подрос, многие школы не хотели его принимать. В итоге мальчик попал в столичную школу для одаренных детей «Нурорда», где учится и по сей день.

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Ключевые слова: Спорт, Общество,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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