-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:46
-
-
вчера 20:12
-
-
-
-
вчера 18:53
-
-
-
-
-
вчера 17:48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 15:35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 03:30
-
Казахстанский Ник Вуйчич получил подарок от чемпиона UFC
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прислал подарок казахстанскому мальчику Али Турганбекову, родившемуся без ног, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Желаю, чтобы Вы стали такой глобальной личностью, как он», - сказал, вручая подарок от Х. Нурмагомедова внештатный советник министра по делам религий и гражданского общества РК Олжас Сулейменов – именно через него чемпион передал свой подарок.
К слову, сам подарок представлял из себя большую фотографию Хабиба в рамке, подписанную им лично.
«Моя коллекция пополнилась, автографом чемпиона. Олжас-аға пожелал мне тоже стать глобальной личностью, чемпионом! Аумин, айтқаныңыз келсің! Я буду стараться!», - написал мальчик в посте под фото и видео.
Напомним, родившийся без ног Али Турганбеков вручил вместе с президентом УЕФА Александером Чеферином Суперкубок организации победителям матча - команде «Ливерпуль».
А. Турганбеков был специально приглашен на матч Суперкубка УЕФА между Ливерпулем и Челси. До матча он успел побывать на закрытых тренировках команд, пообщаться с их лидерами. В результате поездки в Стамбул (именно там прошел матч между Ливерпулем и Челси) фотогалерея мальчика пополнилась снимками с Мохаммедом Салахом, Роберто Фирмино и главным тренером команды Юргеном Клоппом.
К настоящему моменту Али успел встретиться и запечатлеть себя на фото со звездой мирового футбола Лионелем Месси.
До этого с мальчиком пообщались звезды французского гранда «Пари-Сен-Жермен» Киллиан Мбаппе, Эдинсон Кавани и Неймар.
Ранее на встречу с мальчиком приезжали другие легенды футбола в лице Диего Марадоны и Андрея Шевченко.
В декабре 2017 года Али встречался со своим кумиром Ником Вуйчичем.
Добавим, в сентябре 2017 года мама Али рассказала о том, какой тернистый путь пришлось пройти ей и ее семье. После рождения сына Акмарал уговаривали отказаться от него даже родственники. Когда мальчик подрос, многие школы не хотели его принимать. В итоге мальчик попал в столичную школу для одаренных детей «Нурорда», где учится и по сей день.
- Жанибек Алимханулы нокаутировал соперника с 24 победами
- Итоги футбольного сезона-2019: лучших наградят в Нур-Султане
- «Астана» обыграла «Цмоки-Минск» в матче ВТБ
- Антикоррупционные проекты «Касса без продавца» и «Турникет честности» реализуются в Алматы
- Министр внутренних дел наградил полицейских, спасших карагандинку от суицида
- Бердибек Сапарбаев встретился с жителями Зерендинского района Акмолинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана