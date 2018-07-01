Казахстанский «Ник Вуйчич» может встать на ноги

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Али Амиров, родившийся без ног, может встать на протезы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Да, у нас для тех, кто знает Алишку и переживает за него, отличная новость. Наш Али наконец-то встанет на ноги. Сейчас все в процессе. Нам оставалось собрать недостающую сумму. Были обращения, и в фонды, и к акиму, и к народу. В общем, совместными усилиями, я надеюсь, все получится», - сообщила корреспонденту Казинформа в телефонном разговоре мама Али Акмарал.

Она пояснила, что за протезирование ее сына взялась турецкая компания «Ортопорт» в Стамбуле.

«Изначально мы обращались в германскую клинику, которая выставила счет в 52 тысячи евро, но сумма слишком большая и непосильная, не собралась. И когда мы уже начали терять надежду, поступило предложение от турецкой компании «Ортопорт». Они из тех же германских комплектующих компании «ОттоБок» согласились сделать для Али протезы намного дешевле - за 33 тысячи долларов. Мы выражаем им огромную признательность и благодарность за предоставленную скидку», - сказала Акмарал.

По ее словам, было много отказов от крупных компаний и благотворительных фондов.

«Был какой-то замкнутый круг, по которому мы безуспешно ходили. Но ведь все дается не легко и не сразу, все через испытания, но в конце концов дорогу осилит идущий. Мы были удивлены: как же так, австралиец Ник Вуйчич осуществил мечту Али и встретился с ним, аргентинец Диего Марадона осуществил мечту Али, сыграв с ним в футбол, неужели мечту ходить мы не сможем осуществить в Казахстане?!» - поделилась мама мальчика.

Однако в итоге именно в Казахстане нашлись неравнодушные люди.

«В общем, основную и большую часть суммы в фонд «Асыл Бала» перечислила известная высокопоставленная личность. Недостающая сумма от акима Астаны в размере 4 тысяч долларов. И, наконец, мой Али, как и мечтал, иншаллах, пойдет на ножках 1 сентября в школу и встанет в ряд с друзьями на линейке, застегнет ремень на школьных брюках, который он уже приобрел», - рассказала Акмарал.

Женщина также добавила, что в этом деле помогло обращение к блогеру Алие Садырбаевой. После ее поста на призыв о помощи откликнулись многие. Люди в своих комментариях тегнули акима Астаны Асета Исекешева, который, по словам мамы Али, также оперативно отреагировал.



Ранее мама Али Амирова рассказала о том, какой тернистый путь пришлось пройти ей и ее семье. При рождении Али, Акмарал уговаривали отказаться от сына даже родственники. Когда мальчик подрос, многие школы не хотели его принимать. В итоге мальчик попал в столичную школу для одаренных детей «Нурорда», где учится и по сей день.





Фото: instagram ali_amir_happy