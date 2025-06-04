Казахстанский нейрохирург успешно провёл две сложные операции в Париже

Обе операции, проведённые накануне, завершились успешно, и пациенты уже пришли в сознание. Об этом сам доктор, отправившийся на международную конференцию, проходящую в Париже, сообщил в эфире программы «Бүгін LIVE».

Фото: instagram.com/mynzhyl

- Все операции прошли успешно. За их проведением наблюдали нейрохирурги со всего мира, специализирующиеся на внутрисосудистом лечении. Первая операция была проведена пациенту с тяжёлым диагнозом — артериовенозной мальформацией головного мозга и разрывом кровеносных сосудов. Сейчас пациент пришёл в себя, его состояние стабильное. Второй пациент страдал от аневризмы сосудов головного мозга и сильного сужения артерий, питающих мозг. Эта операция также прошла успешно. Мы провели её совместно с нашей командой. Подобные вмешательства мы выполняем еженедельно. Ход операций мы также публикуем на моём YouTube-канале, однако без указания личных данных пациентов, - рассказал врач.

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