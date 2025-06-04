РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:50, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстанский нейрохирург успешно провёл две сложные операции в Париже

    Под руководством казахстанского нейрохирурга Мынжылкы Бердикожаева во Франции были успешно проведены сложнейшие операции двум пациентам. За их ходом в прямом эфире наблюдали ведущие врачи мира, передает корреспондент агентства Kazinform.

    нейрохирург Мынжылкы Бердикожаева, операция во Франции
    Фото: instagram.com/mynzhyl

    Обе операции, проведённые накануне, завершились успешно, и пациенты уже пришли в сознание. Об этом сам доктор, отправившийся на международную конференцию, проходящую в Париже, сообщил в эфире программы «Бүгін LIVE».

    нейрохирург Мынжылкы Бердикожаева, операция во Франции
    Фото: instagram.com/mynzhyl

    - Все операции прошли успешно. За их проведением наблюдали нейрохирурги со всего мира, специализирующиеся на внутрисосудистом лечении. Первая операция была проведена пациенту с тяжёлым диагнозом — артериовенозной мальформацией головного мозга и разрывом кровеносных сосудов. Сейчас пациент пришёл в себя, его состояние стабильное. Второй пациент страдал от аневризмы сосудов головного мозга и сильного сужения артерий, питающих мозг. Эта операция также прошла успешно. Мы провели её совместно с нашей командой. Подобные вмешательства мы выполняем еженедельно. Ход операций мы также публикуем на моём YouTube-канале, однако без указания личных данных пациентов, - рассказал врач.

    Ранее мы писали о том, как в Казахстане помогают детям с гемофилией.

    Теги:
    Здравоохранение Франция Врачи Видео
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
    Сейчас читают