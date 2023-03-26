Казахстанский музыкант вошел в тройку лучших на конкурсе в Башкортостане

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Артист из Павлодара вошел в тройку лучших на конкурсе в Башкортостане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

29-летний Угыбайдолла Муфтан пять лет играет в оркестре казахских народных инструментов областной филармонии имени Исы Байзакова.

На международном конкурсе для молодых исполнителей «Урал Иле» в Уфе павлодарец попал в третью возрастную категорию – студенты старших курсов и магистратуры музыкальных вузов.

«Я участвовал в номинации «Народные духовые инструменты – курай», – рассказал музыкант. – Было сложно выступать, так как башкирская школа по курай и сыбызгы сильная».

Первый этап конкурсанты проходили в заочной форме по видеозаписям. Угыбайдолла Муфтан представил произведения башкирского композитора Загира Исмагилова «Тоска по долинам» и монгольского народного кюйши Калек Кумакайулы «Арман».

Среди тех, кого пригласили на второй тур в Башкирию для выступления в концертном зале имени Федора Шаляпина Уфимского института искусств, был и павлодарский исполнитель. Произведения Ермурата Усенова «Өмірдастан», а также народная песня «Япурай» и народный кюй «Сал құла» принесли Угыбайдолле второе место.

У. Муфтан – лауреат XXIV международного конкурса творческой молодежи «Шабыт» в Астане.