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    05:55, 26 Март 2023 | GMT +6

    Казахстанский музыкант вошел в тройку лучших на конкурсе в Башкортостане

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Артист из Павлодара вошел в тройку лучших на конкурсе в Башкортостане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    29-летний Угыбайдолла Муфтан пять лет играет в оркестре казахских народных инструментов областной филармонии имени Исы Байзакова.

    На международном конкурсе для молодых исполнителей «Урал Иле» в Уфе павлодарец попал в третью возрастную категорию – студенты старших курсов и магистратуры музыкальных вузов.

    «Я участвовал в номинации «Народные духовые инструменты – курай», – рассказал музыкант. – Было сложно выступать, так как башкирская школа по курай и сыбызгы сильная».

    Первый этап конкурсанты проходили в заочной форме по видеозаписям. Угыбайдолла Муфтан представил произведения башкирского композитора Загира Исмагилова «Тоска по долинам» и монгольского народного кюйши Калек Кумакайулы «Арман».
    Среди тех, кого пригласили на второй тур в Башкирию для выступления в концертном зале имени Федора Шаляпина Уфимского института искусств, был и павлодарский исполнитель. Произведения Ермурата Усенова «Өмірдастан», а также народная песня «Япурай» и народный кюй «Сал құла» принесли Угыбайдолле второе место.
    У. Муфтан – лауреат XXIV международного конкурса творческой молодежи «Шабыт» в Астане.

    Теги:
    Павлодарская область Башкортостан Культура Музыка
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