Казахстанский музыкант Иманбек выиграл премию «Грэмми»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ремикс казахстанца Иманбека Зейкенова (Imanbek) на композицию Roses певца Saint Jhn выиграл музыкальную премию «Грэмми», передает МИА «Казинформ».

«Самое прекрасное в карьере музыканта - выиграть Grammy, и мы это сделали!» - поделился прекрасной новостью на своей официальной странице в сети Instagram Иманбек.

63-я церемония вручения премии «Грэмми» прошла в Лос-Анджелесе.

В борьбе за звание лучшего в номинации престижной музыкальной премии казахстанец обогнал трех соперников.

После объявления результатов Иманбек Зейкенов поблагодарил свою семью, команду, менеджера и «Грэмми».





Напомним, Иманбек Зейкенов из Казахстана, чей ремикс на песню Roses певца Saint Jhn «взорвал» мировые музыкальные чарты, живет с родителями в городе Аксу. Отец Иманбека – пожарный, а мать работает в туристическом агентстве. Иманбек говорит, что вырос в музыкальной семье. Он учился у местных диджеев и продюсеров, а свой первый трек электронной музыки сделал, просмотрев видеоуроки на YouTube.

До декабря 2019 года Иманбек работал на местной железнодорожной станции. Но все изменилось летом 2019 года, когда он нашел песню под названием «Roses» гайано-американского рэпера и певца Saint Jhn.

Стоит отметить, что на тот момент песня была в свободном доступе уже в течение трех лет. Иманбек, который к тому времени уже сделал несколько любительских ремиксов, решил сгладить некоторые недостатки трека. Иманбек выложил свой ремикс в одну из российских социальных сетей. Через несколько месяцев он стал поп-звездой.

12 февраля 2021 года 20-летний Иманбек Зейкенов (Imanbek) и британская певица Рита Ора выпустили EP (миниальбом) «Bang».

О популярном казахстанце опубликовали статью в американском издании The New York Times.

«Грэмми» (Grammy) — музыкальная премия, вручаемая ежегодно американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи. Награда присуждается по результатам голосования активных членов академии. В их числе артисты, музыканты, продюсеры, студийные звукоинженеры и другие фигуры из мира звукозаписи. Сама награда представляет собой статуэтку в виде граммофона.