Казахстанский музыкант произвел фурор в Турции

Один из самых узнаваемых виолончелистов Казахстана Багжан Октябрь выступил с сольной концертной программой «Терапия Души» в Турции в сопровождении камерного оркестра. Он посетил сразу 5 турецких городов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Багжан Октябрь стал известен своими видео в социальных сетях, где он играет на инструменте проникновенную музыку в самых живописных уголках мира. Публика в Турции особо полюбила его за исполнения на виолончели саундтреков из популярных турецких сериалов.

Сольный концерт музыканта с полными залами состоялся в пяти городах Турции. Со своей музыкальной программой он выступил в Стамбуле, Бурсе, Анталье, Конье и Анкаре.

Фото: Акжигит Чукубаев/агентство Kazinform

Концертная программа «Терапия души» помогла зрителям окунуться в проникновенные и чувственные звуки виолончели. Зрители насладились не только казахскими народными композициями, но и музыкой из знаменитых турецких кинофильмов, сериалов, великой классикой и мировыми хитами.

Фото: Акжигит Чукубаев/агентство Kazinform

Послушать звучание знаменитой виолончели пришли не только соотечественники. Большую часть аудитории представляли местные жители из числа турков, которые восторженно аплодировали и подпевали каждой композиции таланта из Казахстана.

По словам самого музыканта, концерты во всех городах прошли так, как он себе представлял и даже в определенной степени превзошли его ожидания.

- Все знают меня как казахстанского музыканта и я ждал среди зрителей много наших соотечественников. Однако, к моему удивлению, около 90% зрителей были местные граждане, - сказал Багжан Октябрь.

Музыкант также отметил, что самый запоминающийся концерт для него состоялся в городе Конья, так как он ранее не посещал этот город и не знал, что ожидать от зрителей.

Багжан Октябрь был очень рад, что в Анкаре много казахстанских слушателей, которые под аккомпанемент музыкальных инструментов с большим удовольствием пели казахскую народную песню «Ана туралы жыр».

В то же время слушатели отмечали прекрасную работу музыканта с залом, который сам вел всю концертную программу на трех языках: казахском, турецком и русском. Запомнились турецкому зрителю эффектные смены образов артиста, а также веселые жизненные шутки, которые прекрасно разбавляли душевную обстановку в зале.

Завершающим этапом всех концертных программ музыканта стал вальс, где под звучание живого оркестра зрители выходили на сцену и танцевали в паре.