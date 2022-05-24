Казахстанский МИД обратился к узбекским коллегам по поводу инцидента с туристами
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров прокомментировал инцидент с казахстанскими туристами в Узбекистане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Министерство иностранных дел Казахстана обратилось с письмом, чтобы разобраться в ситуации. Мы защищаем права наших граждан», – сказал Айбек Смадияров в кулуарах Правительства.
По его словам, в ведомстве изучили видео.
«Надо отметить, что в комментариях к распространенному в соцсетях видео, где правоохранительные органы Узбекистана применяют электрошокеры к нашим гражданам, общество в Узбекистане само осуждает действия правоохранителей. Тем не менее мы держим ситуацию на контроле», - заверил представитель МИД.
«Там начали внутреннее расследование, сотрудники отстранены. Мы стараемся не вмешиваться в это только и отслеживаем только часть защиты наших граждан», - заключил А. Смадияров.
Ранее сообщалось, что казахстанских туристов незаконно задержали в Самарканде с применением спецсредств.