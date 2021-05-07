Казахстанский мед, домашний текстиль и другие товары заинтересовали французов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские товары презентовали в Париже, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции.

6 мая QazTrade принял онлайн-участие в выставке «Made in Kazakhstan» в городе Париже, организованной Группой Advantage при поддержке Посольства Республики Казахстан во Франции.

На мероприятии были представлены мёд и индейка предприятий ТОО «SUN-BEE ALTAI» и ТОО «Ордабасы құс», домашний текстиль от «АГФ-Групп», бирки для скота и системы забора крови животных от «ZD Flex». Презентация казахстанских продуктов вызвала большой интерес французской стороны.

В выставке приняли участие представители крупных ретейлеров Франции - Group Casino, Marché de Rungis, FranPrix, Sabil; дистрибьютеров продуктов питания и текстиля - С-Design Home, Miel Factory ,а также представители Министерства сельского хозяйства Франции и Insitut de l’elevage IDELE.

Генеральный директор QazTrade Азамат Аскарулы представил возможности экспортеров Казахстана, которые получают широкий спектр необходимых нефинансовых мер государственной поддержки через единое окно QazTrade. Особый интерес у потенциальных импортеров Франции вызвал инструмент возмещения части затрат до 80% экспортерам Казахстана на продвижение и транспортировку товаров за рубеж. Было отмечено, что экспортеры, представленные на данной выставке, уже активно пользуются мерами поддержки QazTrade - ТОО «SUN-BEE ALTAI» и ТОО «Ордабасы құс» получили возмещение части затрат, доступ к международной электронной торговой площадке через золотой аккаунт Alibaba получили ТОО «SUN-BEE ALTAI» и «АГФ групп». По запросу данных экспортеров регулярно предоставляются необходимые аналитическо-консультационные материалы ВЭД.

Кроме того, Азамат Аскарулы отметил, что АО «QazTrade» активно проводится работа по привлечению зарубежных инвесторов в экспортоориентированные проекты на территории Казахстана и выразил готовность к сотрудничеству в реализации проектов совместно с французским бизнесом:

«Наша команда готова подготовить «market study», анализ рынка по интересующим товарам, потенциал и прогноз развития отрасли, контакты действующих экспортеров по интересующим вопросам сотрудничества», - сказал он.