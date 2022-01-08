РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:36, 08 Январь 2022 | GMT +6

    Казахстанский меценат призвал соотечественников не поддаваться на провокации

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель президиума Казахстанской ассоциации блокчейн-технологий Исламбек Салжанов призвал казахстанцев не поддаваться провокациям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В эти трагические для нашей страны дни я, как гражданин и патриот своей страны, призываю всех казахстанцев и в первую очередь молодежь не поддаваться на провокации, не нарушать общественный порядок и закон.

    Я призываю всех соотечественников объединиться и вместе защищать наш суверенитет и независимость. Выражаю глубокие соболезнования всем семьям, у которых от рук террористов невинно пали родные и близкие, выполняя свой служебный долг перед родиной», - написал Исламбек Салжанов в Facebook .

    Он подчеркнул, что в это нелегкое для страны время Президент нашей страны, Верховный главнокомандующий, Касым-Жомарт Кемелевич Токаев взял на себя всю полноту ответственности, политическую волю и остановил террористическую агрессию, организованную как внутренними, так и внешними деструктивными силами.

    «Как вы все знаете, на сегодня ситуация во всех регионах находится под личным контролем Президента и мы, как граждане Казахстана, должны объединиться вокруг Главы государства и поддержать его в скором восстановлении порядка и возврата к мирной жизни. Призываю всех предпринимателей Казахстана помочь своей Родине и как можно быстрее восстановить разрушенные вандалами все административные и социальные объекты нашей страны», - отметил бизнесмен.

    «Я уверен, что эти черные дни останутся позади, и в Казахстане начнется новая эра развития, где благополучие каждого гражданина и справедливость будут приоритетом для дальнейшего успешного развития нашей страны», - заключил И. Салжанов.



    Теги:
    Мнения Общество ЧП-2022
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:23
    На каких улицах Астаны ведется сроительство «ливневок»
    Сегодня, 12:54
    Казахстанский борец Бекадил Шаймерденов стал серебряным призером Азиады
    Сегодня, 12:50
    Завершился прием документов для участия в Президентском молодежном кадровом резерве
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!