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    14:45, 25 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстанский маунтинбайкер вошел в пятерку на Азиаде

    Казахстанский маунтинбайкер вошел в пятерку на Азиаде
    Фото: Sports.kz.﻿

    На Азиатских играх в Ханчжоу прошли соревнования у маунтинбайкеров в дисциплине «кросс-кантри», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Золото» с результатом 1:32:37 выиграл китайский спортсмен Ли Цзюньцзян, серебряным призером стал его соотечественник Юань Цзиньвэй (+3:12), третье место занял японец Токи Савада (+7:50).
    Из представителей Казахстана лучший результат показал Денис Сергиенко, ставший пятым с отставанием +10:29. Следом на шестой позиции расположился другой отечественный маунтинбайкер Егор Карасев (+11:14).

    Теги:
    Спорт Азиатские игры Велоспорт
    Автор
    Ринат Дусумов
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