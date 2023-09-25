Казахстанский маунтинбайкер вошел в пятерку на Азиаде

На Азиатских играх в Ханчжоу прошли соревнования у маунтинбайкеров в дисциплине «кросс-кантри», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Золото» с результатом 1:32:37 выиграл китайский спортсмен Ли Цзюньцзян, серебряным призером стал его соотечественник Юань Цзиньвэй (+3:12), третье место занял японец Токи Савада (+7:50).

Из представителей Казахстана лучший результат показал Денис Сергиенко, ставший пятым с отставанием +10:29. Следом на шестой позиции расположился другой отечественный маунтинбайкер Егор Карасев (+11:14).