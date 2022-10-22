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    21:21, 21 Октябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанский маунтинбайкер стал вторым на чемпионате Азии

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Сунчхоне (Южная Корея) продолжается чемпионат Азии по маунтинбайку. После успешного выступления казахстанских юниорок Алины Спириной и Виолетты Казаковой в дисциплине кросс-кантри олимпик, завоевавших «золото» и «серебро», соответственно, своим результатом порадовал Денис Сергиенко. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию велоспорта Казахстана.

    Спортсмен представил страну в категории андеров также в XCO и занял второе место, уступив корейцу Сенгуну Чуну (+0:35). На третью ступень подиума поднялся корейский гонщик Сеунг Су Хео (+3:37).

    22 и 23 октября сборная Казахстана продолжит борьбу, имея в копилке уже 4 медали: 2 золотые и 2 серебряные.

    18 октября отечественные маунтинбайкеры показали лучший результат в XCR (эстафета).



    Фото: cycling.kz




    Теги:
    Спорт Велоспорт
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