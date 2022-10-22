Казахстанский маунтинбайкер стал вторым на чемпионате Азии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Сунчхоне (Южная Корея) продолжается чемпионат Азии по маунтинбайку. После успешного выступления казахстанских юниорок Алины Спириной и Виолетты Казаковой в дисциплине кросс-кантри олимпик, завоевавших «золото» и «серебро», соответственно, своим результатом порадовал Денис Сергиенко. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию велоспорта Казахстана.

Спортсмен представил страну в категории андеров также в XCO и занял второе место, уступив корейцу Сенгуну Чуну (+0:35). На третью ступень подиума поднялся корейский гонщик Сеунг Су Хео (+3:37).

22 и 23 октября сборная Казахстана продолжит борьбу, имея в копилке уже 4 медали: 2 золотые и 2 серебряные.

18 октября отечественные маунтинбайкеры показали лучший результат в XCR (эстафета).





Фото: cycling.kz







