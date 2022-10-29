«Казахстанский Макгрегор» за 22 секунды одолел бразильского бойца

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Популярный казахстанский боец смешанных единоборств Фаниль Рафиков по прозвищу «Казахстанский Макгрегор» на турнире Naiza 46 в Алматы провел поединок против бразильского файтера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В бою легкой весовой категории «Казахстанский Макгрегор» встретился с бразильским спортсменом Тьяго Луисом Бонифацио Силвой. Поединок завершился уже на 22-й секунде брутальным нокаутом Рафикова.

Ранее казахстанец уже бился за титул чемпиона промоушна Naiza, но потерпел поражение от Ильдара Кудайбергенова.

Отметим, что Фаниль провел 27 боев в профессиональной карьере при 21 победе и шести поражениях.