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    23:45, 28 Октябрь 2022 | GMT +6

    «Казахстанский Макгрегор» за 22 секунды одолел бразильского бойца

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Популярный казахстанский боец смешанных единоборств Фаниль Рафиков по прозвищу «Казахстанский Макгрегор» на турнире Naiza 46 в Алматы провел поединок против бразильского файтера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В бою легкой весовой категории «Казахстанский Макгрегор» встретился с бразильским спортсменом Тьяго Луисом Бонифацио Силвой. Поединок завершился уже на 22-й секунде брутальным нокаутом Рафикова.

    Ранее казахстанец уже бился за титул чемпиона промоушна Naiza, но потерпел поражение от Ильдара Кудайбергенова.

    Отметим, что Фаниль провел 27 боев в профессиональной карьере при 21 победе и шести поражениях.


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