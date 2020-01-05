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Казахстанский лыжник заработал очки на «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме

5 Января 2020 03:33
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Казахстанский лыжник заработал очки на «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В итальянском Валь-ди-Фьемме на многодневной лыжной гонке «Тур де Ски» завершился мужской спринт классическим стилем, передает Sports.kz.

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Победителями спринта стал норвежец Йоханнес Клебо, второй и третий результаты — у российских лыжников Сергея Устюгова и Александр Большунова.

Казахстанский спортсмен Денис Волотка занял 25-ю строчку в общем зачете спринта и заработал шесть очков и 101-е место в общем зачете, также 86-е место занимает казахстанец Виталий Пухкало с 11-ю очками.



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Ключевые слова: Спорт,
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