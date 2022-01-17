Казахстанский лыжник выступил на Кубке IBU в Словении

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Словакии в рамках Кубка IBU по биатлону состоялся мужской спринт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Победу в нем одержал француз Эмильен Клоде. Вторым на финише был Синдре петтерсен из Норвегии. Россиянин Петр Пащенко замкнул тройку лучших.

Команду Казахстана представил Сергей Сирик. Он показал 68-й результат.