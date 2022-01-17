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Казахстанский лыжник выступил на Кубке IBU в Словении

17 Января 2022 20:57
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Казахстанский лыжник выступил на Кубке IBU в Словении

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Словакии в рамках Кубка IBU по биатлону состоялся мужской спринт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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Победу в нем одержал француз Эмильен Клоде. Вторым на финише был Синдре петтерсен из Норвегии. Россиянин Петр Пащенко замкнул тройку лучших.

Команду Казахстана представил Сергей Сирик. Он показал 68-й результат.


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