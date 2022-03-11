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    01:26, 11 Март 2022 | GMT +6

    Казахстанский лыжник успешно прошел квалификацию на чемпионате мира по прыжкам с трамплина

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский прыгун с трамплина Сабиржан Муминов сегодня стартовал на чемпионате мира в норвежском Викерсунде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В квалификации в следующий раунд соревнований казахстанский спортсмен набрал 141,7 баллов и занял 34-ю строчку, в то время как для квалификации требовалось войти в 40 сильнейших.

    Другой казахстанец Данил Васильев не сумел пройти квалификацию, набрав 108,3 балла.

    Стоит отметить, что лидером квалификации стал австрийский спортсмен Штефан Крафт, который в сумме набрал 217,9 баллов. Его соотечественник Михаэль Хайбек расположился на второй строчке с 210,5 очками.


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