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Казахстанский лыжник стал 68-м в масс-старте «Тура де Ски» в Оберстдорфе
31 Декабря 2021 22:12
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В немецком Оберстдорфе на лыжной многодневке «Тур де Ски» состоялся мужской масс-старт на 15 километров свободным стилем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Первый и третий результат гонки — у норвежских лыжников Йоханнеса Клебо и Сьюра Рёте. Вторым стал россиянин Александр Большунов.
Казахстанец Евгений Величко финишировал 68-м, Виталий Пухкало — 72-м.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Оберстдорф (Германия).
Масс-старт. 15 километров. Мужчины. Свободный стиль.
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 32:26.4
2. Александр Большунов (Россия) — +3.4
3. Сьюр Рёте (Норвегия) — +4.0
68. Евгений Величко (Казахстан) — +2:08.8
72. Виталий Пухкало (Казахстан) — +3:02.2.
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