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Казахстанский лыжник-двоеборец завершил выступление на Олимпиаде в Пекине

15 Февраля 2022 17:10
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Казахстанский лыжник-двоеборец завершил выступление на Олимпиаде в Пекине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На Олимпиаде в Пекине состоялись соревнования по лыжному двоеборью, где участие принял казахстанец Чингиз Ракпаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Во второй части двоеборья — лыжной гонке на 10 километров — Ракпаров показал результат 34:48.5 и финишировал на 43-м месте с отставанием в +7:35.2 от лидера.

Ранее казахстанец выступил в прыжках на большом трамплине, где занял 38-е место.

Победителем состязаний стал норвежец Йорген Гробак, «серебро» — у его соотечественника Йенса Лураса Офтебру, а бронзовой награды удостоился японец Акито Ватабе.

Напомним, что Чингиз Ракпаров стал первым казахстанским спортсменом, пробившимся на Олимпийские игры в лыжном двоеборье.

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#Спорт   #Китай   #Олимпиада-2022  
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