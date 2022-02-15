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Казахстанский лыжник-двоеборец завершил выступление на Олимпиаде в Пекине
15 Февраля 2022 17:10
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На Олимпиаде в Пекине состоялись соревнования по лыжному двоеборью, где участие принял казахстанец Чингиз Ракпаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Во второй части двоеборья — лыжной гонке на 10 километров — Ракпаров показал результат 34:48.5 и финишировал на 43-м месте с отставанием в +7:35.2 от лидера.
Ранее казахстанец выступил в прыжках на большом трамплине, где занял 38-е место.
Победителем состязаний стал норвежец Йорген Гробак, «серебро» — у его соотечественника Йенса Лураса Офтебру, а бронзовой награды удостоился японец Акито Ватабе.
Напомним, что Чингиз Ракпаров стал первым казахстанским спортсменом, пробившимся на Олимпийские игры в лыжном двоеборье.
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