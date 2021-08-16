Казахстанский лучник занял 4-е место на юниорском чемпионате мира в Польше

ВРОЦЛАВ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский лучник Даулеткельды Жанбырбай стал четвертым на чемпионате мира по стрельбе из лука среди юниоров во Вроцлаве (Польша), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Жанбырбай на турнире сумел выйти в полуфинал. В борьбе за место в финале он уступил норвежцу Людвигу Хенриксену - 2: 6.

В матче за третье место он выступил против Бишала Чангмая (Индия). К сожалению, наш соотечественник проиграл своему сопернику и завершил ЧМ на четвертом месте.