Казахстанский лучник Санжар Мусаев уступил в первом круге турнира на Олимпиаде
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский лучник Санжар Мусаев уступил в первом круге турнира на Олимпиаде в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.
В Токио стартовали индивидуальные соревнования по стрельбе из лука среди мужчин. Казахстанский лучник Санжар Мусаев уступил в первом круге турнира.
Соперником казахстанцев был представитель Китая Дапенг Вонг. Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу представителя Китая.
Отметим, что днём ранее выступление в индивидуальных соревнованиях завершил Денис Ганькин. Ранее сообщалось, что мужская команда Казахстана по стрельбе из лука завершила участие в командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио.
Ознакомиться с расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио на 28 июля можно здесь.
Фото: НОК Казахстана, Владислав Семёнов
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