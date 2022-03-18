Казахстанский лучник Даулеткельды Жанбырбай сразится за «золото» Кубка Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Представитель команды Казахстана по стрельбе из лука Даулеткельды Жанбырбай вышел в финал Кубка Азии в Таиланде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Он поборется за золотую медаль в соревнованиях по стрельбе из классического лука. В этом же виде программы Ильфат Абдуллин выступит в матче за третье место.

Добавим, что ранее мужская команда Казахстана по стрельбе из классического также пробилась в финал. Против нее выступит Индия.



