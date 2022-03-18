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    19:16, 17 Март 2022 | GMT +6

    Казахстанский лучник Даулеткельды Жанбырбай сразится за «золото» Кубка Азии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Представитель команды Казахстана по стрельбе из лука Даулеткельды Жанбырбай вышел в финал Кубка Азии в Таиланде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Он поборется за золотую медаль в соревнованиях по стрельбе из классического лука. В этом же виде программы Ильфат Абдуллин выступит в матче за третье место.

    Добавим, что ранее мужская команда Казахстана по стрельбе из классического также пробилась в финал. Против нее выступит Индия.



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