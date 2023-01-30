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Казахстанский лоукостер запустит рейс из Астаны в Анкару

30 Января 2023, 16:48
Казахстанский лоукостер запустит рейс из Астаны в Анкару

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанская авиакомпания FlyArystan объявила об открытии продаж билетов из Астаны в столицу Турции Анкару, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным лоукостера, еженедельные рейсы Астана-Анкара начнут выполняться с 23 мая по вторникам и субботам, длительность полета около пяти часов. Стоимость билетов от 43 560 тенге в одну сторону.

FlyArystan является первым казахстанским лоукостером и структурным подразделением национального перевозчика Air Astana.

Сегодня сообщалось о возобновлении международного авиасообщения между столицами Казахстана и Китая. Полеты по маршруту Астана-Пекин будут с частотой три рейса в неделю (понедельник, среда, суббота).

Также Казахстан ведет переговоры с Японией по возобновлению рейсов в Токио.


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