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Казахстанский лоукостер впервые запустил рейс Нур-Султан – Кутаиси

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
4 Мая 2021, 22:21
Казахстанский лоукостер впервые запустил рейс Нур-Султан – Кутаиси

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичном аэропорту состоялся первый рейс казахстанского лоукостера сообщением Нур-Султан – Кутаиси, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, с 1 февраля Грузия возобновила все рейсы в международном направлении. И сегодня состоялся первый рейс казахстанского лоукостера сообщением Нур-Султан - Кутаиси», - сообщил пресс-секретарь столичного аэропорта Нурсултан Назарбаев Анвар Шалекенов.

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Данное событие было отмечено красочным флэшмобом с участием грузинских и казахстанских танцоров, которые порадовали вылетающих зажигательной лезгинкой. Ставшие невольными зрителями пассажиры по достоинству оценили старания артистов и сопровождали действо бурными аплодисментами.

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По словам А. Шалекенова, данным рейсом полетели 167 пассажиров.

Он также напомнил, что первый рейс в Кутаиси казахстанская авиакомпания отправила 2 мая, из Атырау.

«Пока сообщением Нур-Султан – Кутаиси запланировано два рейса в неделю – по вторникам и четвергам. Но мы надеемся, что в последующем полеты будут восстанавливаться и количество рейсов также возрастет», - отметил спикер.

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«К слову, май будет богат на открытие рейсов – сегодня мы провожаем улетающих в Кутаиси. Если межведомственная комиссия даст соответствующее разрешение, будут запущены рейсы в Варшаву 7 мая. Но это еще не точно. 16 мая запланировано открытие рейсов из Абу-даби в Нур-Султан», - добавил А. Шалекенов.

Как дополнительно сообщили в авиакомпании, цена билета на рейс сообщением Нур-Султан – Кутаиси будет начинаться от 35 тысяч тенге. Кутаиси является транзитным городом, поэтом в авиакомпании верят в перспективность этого рейса.

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