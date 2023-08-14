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    09:44, 14 Август 2023 | GMT +6

    Казахстанский лоукостер пополнил авиапарк ВС А320

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «Fly Arystan» получил воздушное судно «А320СЕО» емкостью 180 кресел, которое является 16-м по счету во флоте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КГА.

    Комитетом гражданской авиации совместно с авиакомпаниями Республики Казахстан продолжается работа по наращиванию парка ВС и увеличению провозной емкости.

    «Fly Arystan» получил воздушное судно «А320СЕО» емкостью 180 кресел, которое является 16-м по счету во флоте.

    До конца 2023 года планируется расширение авиапарка до 19 самолетов, в том числе новыми самолетами.

    Ввод в эксплуатацию воздушного судна повысит провозную емкость авиакомпании, положительно повлияет на своевременность выполнения расписания и предложения авиабилетов.

    Работа по наращиванию парка воздушных судов, увеличению провозной емкости и снижению количества задержек рейсов продолжается и находится на постоянном контроле Комитета гражданской авиации.


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