Казахстанский лоукостер пополнил авиапарк ВС А320

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «Fly Arystan» получил воздушное судно «А320СЕО» емкостью 180 кресел, которое является 16-м по счету во флоте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КГА.

Комитетом гражданской авиации совместно с авиакомпаниями Республики Казахстан продолжается работа по наращиванию парка ВС и увеличению провозной емкости.

«Fly Arystan» получил воздушное судно «А320СЕО» емкостью 180 кресел, которое является 16-м по счету во флоте.

До конца 2023 года планируется расширение авиапарка до 19 самолетов, в том числе новыми самолетами.

Ввод в эксплуатацию воздушного судна повысит провозную емкость авиакомпании, положительно повлияет на своевременность выполнения расписания и предложения авиабилетов.

Работа по наращиванию парка воздушных судов, увеличению провозной емкости и снижению количества задержек рейсов продолжается и находится на постоянном контроле Комитета гражданской авиации.