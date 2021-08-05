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Казахстанский легкоатлет завершил выступление на Олимпиаде-2020

5 Августа 2021 16:16
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Казахстанский легкоатлет завершил выступление на Олимпиаде-2020

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – В Токио на Олимпийских играх-2020 прошли соревнования по спортивной ходьбе среди мужчин на дистанции 20 километров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Казахстанский легкоатлет стал 39-м в соревнованиях по спортивной ходьбе на Олимпиаде-2020

Лучшим стал итальянец Массимо Стано, за ним на пъедестале расположились японцы Коки Икэда и Тосикадзу Яманиси.

Единственный представитель Казахстана в данном состязании Георгий Шейко стал 39-м.

Лёгкая атлетика. Олимпийские игры. Токио (Япония)

Мужчины. Ходьба. 20 км

1. Массимо Стано (Италия) — 1:21.05

2. Коки Икэда (Япония) — +0:09

3. Тосикадзу Яманиси (Япония) — +0:23

39. Георгий Шейко (Казахстан) — +7:33.


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#Спорт   #Олимпиада   #Япония  
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