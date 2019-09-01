Казахстанский легкоатлет стал вторым на открытом чемпионате Беларуси

МИНСК. КАЗИНФОРМ - В Минске состоялся открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике, имеющий статус международного турнира. Представителю команды Казахстана Давиду Ефремову удалось на нем попасть в число призеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Бегун смог проявить себя на дистанции 110 метров с барьерами. Ефремов финишировал вторым, показав на финише 13.87. Первое место осталось за Виталием Парахонько (Беларусь) - 13.72.

Бронзовой медалью отметился Виктор Синковец (Беларусь) - 14.40.

