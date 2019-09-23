+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 15 °С
Алматы: 20 °С
USD 386.70 EUR 427.15
RUB 6.06 CNY 54.57
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанский конник стал вторым на международном турнире в Беларуси

23 Сентября 2019 13:50
Поделиться:
Казахстанский конник стал вторым на международном турнире в Беларуси

РАТОМКА. КАЗИНФОРМ - С 19 по 22 сентября в Республике Беларусь проходил международный турнир по троеборью. Казахстанский спортсмен завоевал второе место по итогам соревнований, сообщает Olympic.kz.

Участие в соревнованиях приняли спортивные пары из Беларуси, России, Казахстана и Чехии. Соревнования проходили по следующим уровням сложности: CCI4*-L/S, CCI3*-L/S, CCI2*-L.

В программе 4*S, Владимир Чернов на лошади Рэббеке занял второе место. Первое место осталось за Мирославом Трунда из Чехии, который выступал на коне Шуттерфлик. Замкнула тройку лидеров Ольга Комарова верхом на Гекте.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив