Казахстанский конник стал вторым на международном турнире в Беларуси

РАТОМКА. КАЗИНФОРМ - С 19 по 22 сентября в Республике Беларусь проходил международный турнир по троеборью. Казахстанский спортсмен завоевал второе место по итогам соревнований, сообщает Olympic.kz.

Участие в соревнованиях приняли спортивные пары из Беларуси, России, Казахстана и Чехии. Соревнования проходили по следующим уровням сложности: CCI4*-L/S, CCI3*-L/S, CCI2*-L.

В программе 4*S, Владимир Чернов на лошади Рэббеке занял второе место. Первое место осталось за Мирославом Трунда из Чехии, который выступал на коне Шуттерфлик. Замкнула тройку лидеров Ольга Комарова верхом на Гекте.