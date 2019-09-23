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Казахстанский конник стал вторым на международном турнире в Беларуси
23 Сентября 2019 13:50
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РАТОМКА. КАЗИНФОРМ - С 19 по 22 сентября в Республике Беларусь проходил международный турнир по троеборью. Казахстанский спортсмен завоевал второе место по итогам соревнований, сообщает Olympic.kz.
Участие в соревнованиях приняли спортивные пары из Беларуси, России, Казахстана и Чехии. Соревнования проходили по следующим уровням сложности: CCI4*-L/S, CCI3*-L/S, CCI2*-L.
В программе 4*S, Владимир Чернов на лошади Рэббеке занял второе место. Первое место осталось за Мирославом Трунда из Чехии, который выступал на коне Шуттерфлик. Замкнула тройку лидеров Ольга Комарова верхом на Гекте.
Ключевые слова: Спорт,
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