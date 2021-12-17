Казахстанский конькобежец выиграл «золото» на чемпионате четырех континентов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Калгари в эти дни принимает чемпионат четырех континентов по конькобежному спорту. Представитель команды Казахстана Дмитрий Морозов завоевал золотую медаль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Дмитрий Морозов стал лучшим на дистанции 1500 метров. Второе место осталось за канадцем Тедом-Яном Бломеном. Мин Сьек Ким из Южной Кореи завоевал «бронзу».

Напомним, ранее Екатерина Айдова записала в свой актив «золото» на дистанции 500 метров.