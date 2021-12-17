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Казахстанский конькобежец выиграл «золото» на чемпионате четырех континентов
17 Декабря 2021 11:05
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Калгари в эти дни принимает чемпионат четырех континентов по конькобежному спорту. Представитель команды Казахстана Дмитрий Морозов завоевал золотую медаль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.
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Дмитрий Морозов стал лучшим на дистанции 1500 метров. Второе место осталось за канадцем Тедом-Яном Бломеном. Мин Сьек Ким из Южной Кореи завоевал «бронзу».
Напомним, ранее Екатерина Айдова записала в свой актив «золото» на дистанции 500 метров.
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